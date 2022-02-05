بايرن ميونيخ يغلب لايبزيغ ويحلق في الصدارة

وسجل توماس مولر (12) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (44) والكرواتي يوسكو غفارديول (58 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بايرن ميونيخ، والبرتغالي أندريه سيلفا (27) والفرنسي كريستوفر نكونكو (53) هدفي لايبزيغ.

ونجح مدرب النادي البافاري يوليان ناغلسمان في التفوق على فريقه السابق لايبزيغ للمرة الثانية هذا الموسم بعدما تغلب عليه 4-1 ذهابا في لايبزيغ، وألحق به الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وبفوزه الثامن في مبارياته التسع الاخيرة، عزز بايرن صدارته بـ52 نقطة ووضع ضغطا قويا على مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي تنتظره قمة نارية الأحد ضد ضيفه باير ليفركوزن.

في المقابل، تراجع لايبزيغ الى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 24 هدفاً.

وتنفس أوغسبورغ الصعداء وأوقف صحوة أونيون برلين عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما النمسوي ميكايل غريغوريتش (16) وأندري هان (59).

وألحق أوغسبورغ الخسارة الخامسة هذا الموسم بأونيون برلين وحرمه من انتزاع المركز الثالث ولو مؤقتا من باير ليفركوزن.

وتجمد رصيد أونيون برلين عند 34 نقطة وحافظ على المركز الرابع بعدما فشل فرايبورغ في انتزاعه منه بخسارته أمام مضيفه كولن بهدف وحيد سجله الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 23.

وتجمد رصيد فرايبورغ عند 33 نقطة في المركز الخامس، فيما صعد كولن الذي استعاد توازنه بعد خسارتين متتاليتين، الى المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وبدوره فشل هوفنهايم في استغلال تعثر فرايبورغ لانتزاع المركز الخامس منه بخسارته أمام مضيفه ماينتس بهدفين نظيفين سجلهما الكوري الجنوبي لي جاي-سونغ (79) والفرنسي موسى نياخاتي (83).

وتراجع هوفنهايم إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة بفارق الاهداف امام أينتراخت فرانكفورت الذي عاد الى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل واحد، عندما عمق جراح مضيفه شتوتغارت بالفوز عليه 3-2.

ورفع أينتراخت فرانكفورت رصيده الى 31 نقطة بفارق نقطة واحدة امام ماينتس الذي عزز موقعه في المركز العاشر.

وهي الخسارة الثالثة تواليا لشتوتغارت والخامسة في مبارياته الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع عشر قبل الاخير.

وتعادل أرمينيا بيليفيلد مع بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لياني سيرا (19) مقابل هدف للفرنسي الحسان بليا (38).

وصعد بوروسيا مونشنغلادباخ الى المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، فيما تراجع أرمينيا بيليفيلد الى المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.