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بايرن ميونيخ يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فرانكفورت

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يستهل بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في آخر عشرة مواسم، حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المحلي لكرة القدم على أرض أينتراخت فرانكفورت المتوّج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في 5 آب/أغسطس المقبل، حسب ما أعلنت رابطة الدوري الجمعة.

AFP

وفي الجولة الافتتاحية، يستضيف الوصيف بوروسيا دورتموند في مباراة قوية باير ليفركوزن الذي تأهل لخوض دوري أبطال أوروبا، فيما يقام دربي العاصمة برين بين هرتا وأونيون.

وفي ظل إقامة كأس العالم هذه السنة في قطر في فصل الخريف في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، ستتوقف عجلة البوندسليغا بعد نهاية أسبوع 12 تشرين الثاني/نوفمبر وتستأنف في 20 كانون الثاني/يناير 2023.

وتقام مباراة الكأس السوبر التقليدية في افتتاح الموسم، في 30 تموز/يوليو بين بطل الكأس لايبزيغ وبطل الدوري بايرن ميونيخ.

وفي الأسبوع عينه، يقام الدور الأول من مسابقة الكأس، فيما يخوض كل من بايرن ولايبزيغ مباراته نهاية آب/أغسطس.
 

بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت
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