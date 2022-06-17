بايرن ميونيخ يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فرانكفورت

وفي الجولة الافتتاحية، يستضيف الوصيف بوروسيا دورتموند في مباراة قوية باير ليفركوزن الذي تأهل لخوض دوري أبطال أوروبا، فيما يقام دربي العاصمة برين بين هرتا وأونيون.

وفي ظل إقامة كأس العالم هذه السنة في قطر في فصل الخريف في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، ستتوقف عجلة البوندسليغا بعد نهاية أسبوع 12 تشرين الثاني/نوفمبر وتستأنف في 20 كانون الثاني/يناير 2023.

وتقام مباراة الكأس السوبر التقليدية في افتتاح الموسم، في 30 تموز/يوليو بين بطل الكأس لايبزيغ وبطل الدوري بايرن ميونيخ.

وفي الأسبوع عينه، يقام الدور الأول من مسابقة الكأس، فيما يخوض كل من بايرن ولايبزيغ مباراته نهاية آب/أغسطس.

