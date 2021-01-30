بايرن ميونيخ يدك شباك هوفنهايم برباعية

وسجل جيروم بواتينغ (32)، توماس مولر (43)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (57) وسيرج غنابري (63) أهداف أصحاب الأرض فيما أحرز الكرواتي أندري كراماريتش هدف الضيوف الوحيد (44).

ورفع العملاق البافاري بفوزه الرابع تواليًا في البوندسليغا رصيده إلى 45 نقطة.

وخاض فريق المدرب هانزي فليك المباراة بغياب لاعبيه ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيز لإصابتهما بفيروس كورونا.

وافتتح ألابا التسجيل عندما تابع برأسه ركنية من جوشوا كيميتش في أعلى الزاوية اليمنى (32).

وضاعف العملاق البافاري تقدمه عندما مرر مولر كرة إلى ليفاندوفسكي الذي كسر مصيدة التسلل فتوغل إلى داخل المنطقة وتلاعب بالدفاع ومرر مجددًا إلى مولر إلى خارج المنطقة سددها بيسراه قوية على يسار الحارس (43).

إلا أن سرعان ما قلص هوفنهايم الفارق عندما رفع التوغولي ايلاس بيبو كرة متقنة عن الرواق الأيمن إلى كراماريتش غير المراقب جيدًا تابعها "على الطاير" في المرمى (44).

ودخل هوفنهايم المباراة بقوة في الشوط الثاني وكاد أن يعادل النتيجة عندما رفع سيباستيان رودي كرة إلى داخل المنطقة تابعها النمسوي كريستوف باومغارتنر فوق العارضة (48).

وعزز بايرن تقدمه عبر هدافة وأفضل لاعب في العالم عام 2020 ليفاندوفسكي عندما مرر الفرنسي كينغسلي كومان عرضية شتتها المدافع النمسوي ستيفان بوخ خاطئة لترتطم بحارسه أوليفر باومان وتتهيأ أمام البولندي على باب المرمى (57).

وسجل بايرن الرابع عندما مرر كومان الكرة إلى غنابري غير المراقب داخل المنطقة سددها زاحفة في المرمى (63).

وظن بايرن أنه حقق الهدف الخامس عندما توغل لورا سانيه، بديل غنابري، إلى المنطقة ومرر الكرة إلى الظهير الفرنسي بنجامان بافار سددها قوية في المرمى إلا أن الهدف ألغي بداعي تسلل على الألماني (70).

وعوّض بوروسيا دورتموند تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 على ضيفه أوغسبورغ ليعود إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي.

وفي باقي المواجهات، وانتصر لايبزيغ على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر كما حقق أينتراخت فرانكفورت الفوز على ضيفه هرتا برلين بنتيجة 3-1 وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع مضيفه أونيون برلين 1-1.

كما تعادل فيردر بريمن 1-1 مع ضيفه شالكه.

