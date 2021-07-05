بايرن ميونيخ يتوقع خسارة 150 مليون يورو بسبب كورونا

وأكد هاينر أن هذه الخسائر بعد العديد من المباريات التي خاضها النادي البافاري خلف أبواب مغلقة، خلال مؤتمر صحافي افتراضي إلى جانب الرئيس التنفيذي الجديد حارس المرمى العملاق أوليفر كان، لكنه أصر مع ذلك على أن "الطموحات لم تنخفض".

وسُمح لبضع مئات من المشجعين فقط بحضور المباراة الأخيرة لبايرن ميونيخ في الموسم الماضي على ملعب أليانز أرينا، وذلك للمرة الأولى منذ أن ضرب الوباء ألمانيا في آذار/مارس 2020.

وينطلق الموسم الجديد للبوندسليغا في 13 آب/أغسطس، ويأمل مسؤولو بايرن ميونيخ أن تسمح اللوائح الصحية في بافاريا لعدد محدود من المشجعين بحضور أول مباراة على أرضه ضد كولن في 21 آب/أغسطس في ملعب يتسع لـ75 ألف متفرج.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الجديد أوليفر كان إنه يريد عودة المشجعين إلى المدرجات في أسرع وقت ممكن، لكن "السلامة تظل الأولوية".

كما حدد كان هدف الموسم المقبل بالفوز بلقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي. وقال "هذا هو هدفنا الكبير. لم يحدث من قبل في البطولات الأوروبية الكبرى".

وكشف كان أيضاً أن النادي يجري محادثات لتمديد عقدَي لاعب الوسط ليون غوريتسكا والجناح الدولي الفرنسي كينغسلي كومان.

وقال إن غوريتسكا لديه سنة أخرى في العقد، وكومان لديه عامين، لكن كلاهما "لاعبان مهمان جدا وعرضنا عليهما اقتراحات سخية للاستمرار في بايرن ميونيخ".

واعترف كان أن بايرن يريد تجنب العودة إلى نفس الوضع التعاقدي لمدافعه الدولي النمسوي دافيد ألابا الذي رفض التوقيع على تمديد عقده قبل الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني مجانًا هذا الصيف.