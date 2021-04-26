بايرن ميونيخ يبدأ مفاوضات من أجل تعيين ناغلسمان مدرباً خلفاً لفليك (صحف)

وأوضحت صحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في ألمانيا والمطلعة بشكل عام في البلاد، أنّ لايبزيغ، المنافس الرئيسي لبايرن ميونيخ هذا العام في البوندسليغا، يطلب 30 مليون يورو من أجل تحرير ناغلسمان البالغ من العمر 33 عاماً والمرتبط معه بعقد حتى عام 2023.

وأشار موقع المعلومات الرياضية "سبورت 1" إلى أنّ المفاوضات بدأت وتحدث من جهته عن مبلغ "أكبر بكثير من 15 مليون يورو".

وفي حال تم دفع مثل هذا المبلغ في النهاية، فسيكون ذلك أغلى صفقة تعاقد مع مدرب في ألمانيا بحسب الوسيلتين الإعلاميتين.

ومع ذلك، ستكون المفاوضات صعبة، لأن فليك نفسه مرتبط مع النادي البافاري بعقد حتى عام 2023.

وكان فليك طلب مؤخراً التنحي في نهاية هذا الموسم بسبب خلافات مع إدارة النادي حول سياسة التعاقد، لكنه لم يتوصل بعد إلى تسوية ودية.

ويعتبر فليك المرشح الأبرز لخلافة يواكيم لوف على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الألماني عقب نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل.

وفي هذه الحالة، سيطالب بايرن ميونيخ من جهته الاتحاد الألماني لكرة القدم بتعويض كبير.

وحذّر المدير التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الأحد من أنّه "إذا أردنا الاستجابة لرغبة هانزي، فيجب على جميع الأطراف إيجاد حل مشترك يرضي بايرن أيضاً".

ولم يخف المدرب الواعد ناغلسمان أبداً رغبته في العودة إلى بافاريا التي ولد فيها وتدريب بايرن ميونيخ في يوم من الأيام.

ونجح ناغلسمان العام الماضي في قيادة لايبزيغ إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (خسر أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3)، وساهم في قيادته هذا الموسم إلى منافسة العملاق البافاري على لقب الدوري.

