بايرن بعشرة لاعبين يفوز على غرويتر فورث

وسجل توماس مولر (10) وجوشوا كيميش (31) وسيباستيان غرييشبيك (68 خطأ في مرمى فريقه) أهداف بايرن ميونيخ الذي لعب أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار، فيما سجل السويسري سيدريك إيتن هدف الشرف لأصحاب الأرض (87).

وانفرد بايرن ميونيخ بالصدارة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق فولفسبورغ الذي يحل ضيفاً على هوفنهايم السبت.

ووجه بايرن ميونيخ إنذاراً شديد اللهجة إلى دينامو كييف الأوكراني ضيفه الأربعاء المقبل في ميونيخ في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، مني غرويتر فورث بخسارته الخامسة مقابل تعادل واحد، فبقي في المركز الأخير.

