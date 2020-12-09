باوليستا يُبدي رغبته في تمثيل المنتخب الإسباني

وولد باوليستا ونشأ في ساو باولو ولم يغادر البرازيل حتى انضم إلى فياريال الإسباني وعمره 22 عاماً في 2013.

وبعد أن أمضى عامين في أرسنال، عاد باوليستا لإسبانيا في 2017 من أجل الانضمام إلى فالنسيا وأصبح أهم مدافعي النادي وشارك في أكثر من 100 مباراة في الدوري الإسباني.

واستدعي المدافع إلى تشكيلة البرازيل ست مرات لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق، لكن في العام الماضي أعرب عن رغبته في تمثيل بلده الجديد.

وأبلغ باوليستا موقع فالنسيا على الإنترنت بعد حصوله على جواز سفر إسباني "انتظرت هذه اللحظة طويلا وأنا سعيد للغاية.

"أردت الحصول على الجنسية الإسبانية منذ فترة طويلة حتى أواصل التطور مع فالنسيا، وأرغب أيضاً أن أكون جزءاً من المنتخب الإسباني وأتمنى المشاركة في بطولة أوروبا".

وقال لويس إنريكي مدرب إسبانيا الأسبوع الماضي إنه على علم بنية باوليستا اللعب للمنتخب الإسباني.

وأضاف "إنها أنباء جيدة لي كمدرب، لأن من الأفضل دائماً وجود العديد من اللاعبين البارزين الذين يستطيعون ارتداء قميص المنتخب الوطني".

لاعبون من أصول برازيلية

وإذا انضم باوليستا إلى منتخب إسبانيا، سيصبح أحدث برازيلي يمثل بلده الجديد بعد لاعب وسط فياريال السابق ماركوس سينا ومهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا.

وحصل سينا على الجنسية الإسبانية في 2006 ومثل إسبانيا في كأس العالم في العام نفسه ثم أصبح لاعباً مهما خلال مشوار إسبانيا الناجح نحو لقب بطولة أوروبا 2008 عندما نالت لقبها الكبير الأول في 44 عاما.

وحول كوستا، الذي شارك مع البرازيل في مباراتين وديتين، انتماءه إلى إسبانيا قبل كأس العالم 2014 في البرازيل.

وأحرز عشرة أهداف في 26 مباراة دولية مع إسبانيا لكنه لم ينضم للفريق منذ كأس العالم 2018.