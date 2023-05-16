بالوغون مهاجم آرسنال يختار الولايات المتحدة على حساب إنكلترا

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي: "تمت المصادقة على تغيير الجنسية الرياضية للاعب فولارين جولاولوا بالوغون من إنكلترا إلى الولايات المتحدة".

وكان بإمكان بالوغون، المولود في نيويورك والذي وصل إلى إنكلترا في سن الثانية من عمره، الدفاع أيضاً عن ألوان نيجيريا، البلد الأصلي لوالديه.

ودافع بالوغون عن ألوان المنتخب الإنكليزي تحت 21 عاماً، لكن قواعد الـ"فيفا" تسمح للاعبين بتغيير الجنسية الرياضية قبل خوض مباراة رسمية مع المنتخب الوطني الأول.

وازداد اهتمام الولايات المتحدة ببالوغون هذا الموسم بعدما تألق اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً مع رينس حيث سجل 19 هدفاً في 34 مباراة.

وتكثَّفت المفاوضات بين الطرفين في الآونة الأخيرة. وشوهد بالوغون في فلوريدا في آذار/مارس، حيث كانت الولايات المتحدة تستعد لمباراة في دوري أمم الكونكاكاف، مما أثار تكهنات بشأن تغيير جنسيته الرياضية.

وكان مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت أعلن سابقاً أن الاختيار النهائي يعود بالكامل إلى اللاعب.

وقال: "الأمر يتوقف على اللاعب بقول نعم أو لا. هل هو على استعداد للانتظار قليلاً حتى تتاح له فرصة (الانضمام إلى منتخب الأسود الثلاثة) إذا شعر أنه قادر على شق طريقه حتى منتخب بلادنا؟".

وأضاف "لذلك لا يمكننا استدعاء أي لاعب إلى المنتخب الأول فقط لأننا لا نريده أن يذهب إلى أي مكان آخر".

وتكوَّن بالوغون في أكاديمية أرسنال وأعير الموسم الماضي إلى ميدلزبره (تشامبيونشيب) حيث سجل ثلاثة أهداف في 18 مباراة، من بينها 9 أساسياً. انفجر هذا الموسم في الدوري الفرنسي حيث أصبح أحد الهدافين المرعبين بقميص رانس.

وسيلعب بالوغون مع الولايات المتحدة الأميركية في دور الأربعة لمسابقة دوري أمم الكونكاكاف ضد المكسيك في لاس فيغاس يوم 15 حزيران/يونيو المقبل.

