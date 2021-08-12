بافار يغيب لعدة أسابيع عن بايرن ميونيخ



تعرّض الظهير الأيمن الفرنسي لإصابة في الكاحل ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع، بما فيها مواجهة الكأس السوبر الألمانية أمام بوروسيا دوتموند الثلاثاء.



وأبدى ناغلسمان حزنه من إصابة الدولي الفرنسي قائلاً "الامر مزعج جداً، لقد ترك إنطباعاً جيداً خلال التمارين وكان جزءاً أساسياً من خططنا".



وتابع: "سيغيب لبضعة أسابيع، لكننا نملك لاعبين عديدين وقادرين على الحلول مكانه".



وستتجه الأنظار لمن سيكون بديلاً عن بافار، حيث من المحتمل أن يعيد المدرب كيميش إلى الخلف ليعوّض غياب الفرنسي بطل العالم.