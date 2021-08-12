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الدوري الفرنسي
كرة القدم

بافار يغيب لعدة أسابيع عن بايرن ميونيخ

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سيغيب مدافع بايرن ميونيخ بنجامان بافار عن المواجهة الافتتاحية للدوري الألماني أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بعد تعرّضه للإصابة، بحسب ما أكدّ المدرب يوليان ناغلسمان الخميس.

AFP


تعرّض الظهير الأيمن الفرنسي لإصابة في الكاحل ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع، بما فيها مواجهة الكأس السوبر الألمانية أمام بوروسيا دوتموند الثلاثاء.

وأبدى ناغلسمان حزنه من إصابة الدولي الفرنسي قائلاً "الامر مزعج جداً، لقد ترك إنطباعاً جيداً خلال التمارين وكان جزءاً أساسياً من خططنا".

وتابع: "سيغيب لبضعة أسابيع، لكننا نملك لاعبين عديدين وقادرين على الحلول مكانه".

وستتجه الأنظار لمن سيكون بديلاً عن بافار، حيث من المحتمل أن يعيد المدرب كيميش إلى الخلف ليعوّض غياب الفرنسي بطل العالم. 

بايرن ميونيخ الدوري الألماني بنجامان بافار
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