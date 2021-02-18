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بافار لاعب بايرن ميونيخ يصاب بـ"كوفيد-19"

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني الخميس اصابة مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار بفيروس كورونا، موضحاً أنه الآن في الحجر الصحي.

REUTERS

وقال بطل البوندسليغا في بيان مقتضب جداً بشأن الظهير الأيمن البالغ من العمر 24 عاماً والذي من المحتمل أن يغيب عن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه لاتسيو الايطالي الثلاثاء المقبل "إنه في حالة جيدة".

وبات بافار، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في روسيا عام 2018، رابع لاعب في صفوف النادي البافاري يصاب بفيروس "كوفيد-19".

وأصيب لاعبا الوسط الاسباني خافي مارتينيز وليون غوريتسكا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، ما منعهما من السفر إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي توج بايرن بلقبها على حساب تيغريس المكسيكي. 

وأصيب كذلك توماس مولر بـ"كوفيد-19" وهو لا يزال في الحجر الصحي.
 

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ بنجامان بافار فيروس كورونا
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