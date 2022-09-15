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كرة القدم

بازل يواصل انتصاراته في دوري المؤتمر الأوروبي

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واصل بازل السويسري انتصاراته في دوري المؤتمر الأوروبي عندما تغلّب على مضيفه زالغيريس الليتواني بهدف دون رد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة.

Reuters

وسجّل هدف المباراة الوحيد أندي زيغيري (62) ليلحق بزالغيريس الخسارة الأولى بالبطولة، ويرفع رصيده إلى ست نقاط من انتصارين.

وفاز بيونيك الأرميني على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2-0 ليصعد إلى المركز الثاني بثلاث نقاط تاركاً الخاسر بالمركز الأخيرة بنقطة بالتساوي مع زالغيريس الذي يتقدم بفارق الأهداف.

وفي مباريات المجموعة السادسة فاز غنت البلجيكي على ضيفه شامروك روفرز من جمهورية إيرلندا 3-0 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن ديورغردن السويدي الذي انتصر بدوره على مولده النرويجي 3-2.

 

مولده بازل دوري المؤتمر الأوروبي
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