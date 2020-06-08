انطلاق الموسم في لبنان ببطولة تحضرية اعتباراً من 29 تموز/يوليو



وكان الاتحاد قد ألغى في أواخر أيار/مايو الماضي، مفاعيل موسم 2019-2020 بما يشمل الدرجات الخمس ومسابقة الكأس ومسابقات كرة الصالات، وعلق الاتحاد المنافسات بداية في تشرين الأول/أكتوبر بنتيجة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد، ومدّد ذلك بسبب تبعات وباء "كوفيد-19"، قبل الإلغاء الكامل.



وفي أعقاب اجتماع للجنته التنفيذية، أفاد الاتحاد في بيان عن: "إطلاق دوري الدرجتين الأولى والثاني للموسم 2020-2021 في 18 أيلول/سبتمبر".



وأشار إلى أن هذا الموعد سيسبقه: "إطلاق بطولة تحضيرية إلزامية لأندية الدرجة الأولى للموسم الجديد 2020-2021 في 29 تموز (يوليو) 2020، بعد أن تكون الدولة اللبنانية قد سمحت بإقامة المنافسات والمباريات".



وفي حين من المقرر أن يحدد الاتحاد في وقت لاحق صيغة البطولة وتسميتها، أفاد مصدر في الاتحاد وكالة فرانس برس ان هذه البطولة "قد تُعتمَد لتحديد المراكز الآسيوية والقارية".



ودعت اللجنة التنفيذية رؤساء أندية الدرجة الأولى إلى اجتماعٍ يُعقد الإثنين المقبل لمناقشة أوضاع الأندية والتحضير لإطلاق الموسم الجديد.



وأكد الاتحاد أنّ الموسم الجديد سيشهد اعتماد: "دليل الإرشادات والإجراءات الصحية الذي تم وضعه من قبل الاتحاد (...) حفاظاً على سلامة جميع العاملين في الحقل الكروي مع إطلاق النشاط الرياضي" في ظل فيروس كورونا.



إلى ذلك، حدد الاتحاد موعد مباراة منتخب لبنان ضد نظيره السريلانكي ضمن الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، لتقام في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 على ملعب صيدا البلدي (جنوب).



وتوقف الدوري اللبناني بعد المرحلة الثالثة بسبب الاحتجاجات ثم قرّر الاتحاد مطلع العام الجاري إلغاء نتائج المباريات التي أقيمت في الموسم الحالي في مختلف المسابقات، وأقرّ صيغة جديدة اختيارية لإعادة إطلاق البطولة المحلية، لكن هذه الصيغة لم

تبصر النور بسبب معارضة بعض الأندية، ثم مع فرض السلطات التعبئة العامة تلافيا لانتشار فيروس "كوفيد-19".



ودعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية إلى تعليق مختلف الأنشطة اعتباراً من السادس من آذار/مارس.

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو السبت أن الفيفا يدرس خطة مساعدة مالية لعائلة كرة القدم خلال اجتماع لمجلسه "في الاسابيع المقبلة"، وذلك خلال رسالة وجهها الى الاتحادات المنضوية تحت كنف الفيفا بواسطة تقنية الفيديو.

