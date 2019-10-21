انطلاق العد العكسي لجائزة الكرة الذهبية

بدأ العد العكسي لمعرفة من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم مع الاعلان عن القائمة لنهائية التي تحمل أسماء ثلاثين مرشحاً، قبل حفل تسليمها الرسمي في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

وخلت اللائحة النهائية من اسم حامل الكرة الذهبية العام الماضي الكرواتي لوكا مودريتش صانع العاب ريال مدريد الاسباني، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي وذلك لتراجع مستوى الأول بشكل كبير واصابة الثاني التي ادت الى غياب لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان نيمار احتل المركز الثاني عشر في ترتيب العام الماضي الذي شهد ايضا غيابه لفترة طويلة عن الملاعب بعد خضوعه لعملية في مشط القدم.

ويتقدم المرشحون لنيل الجائزة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والهولندي فيرجيل فان دايك نجم خط دفاع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويبدو التشويق والاثارة على الموعد، فبعد ان وضع مودريتش حدا لفوز الثنائي رونالدو-ميسي على اللقب في السنوات العشر قبل الاخيرة، بعد قيادته منتخب بلاده الى نهائي كأس العالم في مونديال روسيا وتتويجه في صفوف ريال مدريد بطلا لاوروبا، قد يكرر مدافع ليفربول الانكليزي، الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك الامر ويتوج وباللقب المرموق على حساب نجمي ريال مدريد وبرشلونة.

وحقق فان دايك موسما رائعا من خلال قيادته فريقه الى التتويج بدوري ابطال اوروبا ووصافة الدوري الانكليزي الممتاز حيث اختير افضل لاعب فيه، وبلوغه في صفوف منتخب بلاده المباراة النهائية من دوري الامم الاوروبية حيث حل وصيفا لمنتخب البرتغال.

وكان فان دايك اختير افضل لاعب في اوروبا بحسب الاتحاد القاري للعبة، في حين نال ميسي جائزة افضل لاعب بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

يذكر ان اخر مدافع توج بالكرة الذهبية كان الايطالي فابيو كانافارو عام 2006 عندما قاد منتخب بلاده الى احراز كأس العالم في المانيا في العام ذاته.

اما في فئة السيدات، فتبدو الاميركية ميغان رابينوي مرشحة فوق العادة لاحراز اللقب بعد ان قادت منتخب الولايات المتحدة الى احراز اللقب العالمي في مونديال فرنسا الصيف الماضي وتوجت هدافة له وافضل لاعبة فيه.

ومن ابرز منافساتها الاسترالية سام كير. يذكر ان الكرة الذهبية لافضل لاعبة جائزة استحدثت العام الماضي وكان الفوز فيها من نصيب النروجي ادا هيرغربيرغر. كذلك ستشهد هذه النسخة استحداث جائزة أفضل حارس مرمى، وأطلقت "فرانس فوتبول" على الكرة الذهبية المخصصة للحراس اسم "جائزة ياشين"، تكريما للنجم السوفياتي السابق ليف ياشين الذي كان ولا يزال حارس المرمى الوحيد الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب (أحرزها عام 1963).

وبعد دمجها بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") لأفضل لاعب في العالم بين 2010 و2015، عادت "فرانس فوتبول" في 2016 لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشكل منفصل عن "فيفا".

وتوزع ايضا جائزة "كأس كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عاما.