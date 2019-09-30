انطلاق أول دوري كرة قدم للنساء في السودان

والدوري الذي سيشارك فيه 21 فريقاً نسائياً، أعلن عنه في آب/أغسطس الماضي، في خطوة لم تكن واردة في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحدي والدفاع في العاصمة السودانية، علماً بأن المباريات ستشمل أيضا مدن مدني والأبيض وكادقلي.

وقالت وزيرة الشباب والرياضة الجديدة ولاء عصام التي حضرت المباراة "هذا يوم تاريخي ليس للرياضة فحسب ولكن للسودان ككل".

وتابعت "نحن في الوزارة سنعطي اهتماما خاصا للرياضة النسوية عموماً وكرة القدم بصورة أخص، خاصة في مجال البنية التحتية".

ويأتي انطلاق دوري كرة القدم النسائية في ظل فترة الحكم الانتقالي في السودان التي ستمتد ثلاثة أعوام، ويؤمل في خلالها تعزيز الحريات العامة من خلال تطبيق إجراءات تمنح هامشا أوسع لحرية التعبير وحقوق المرأة، وصولا الى مجالات الرياضة والفن.

وانضم السودان رسميا إلى كنف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 1948 وساهم بتأسيس الاتحاد الإفريقي للعبة الى جانب مصر وجنوب إفريقيا وإثيوبيا.

