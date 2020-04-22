انشاء صندوق دعم لأندية كرة القدم في البيرو

وقال الاتحاد البيروفي في بيان "لقد حصلنا عل الضوء الأخضر من كونميبول (الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم) من أجل تخصيص الأموال في اطار برنامجه "ايفولوشن 2020" لدعم انديتنا في الدرجتين الأولى والثانية".

وأكد رئيس الاتحاد البيروفي أغوستان لوزانو أنه في حال قام كونميبول والاتحاد الدولي (فيفا) بدفع مبالغ اضافية لصالح الكرة البيروفية، فإنها ستكون مخصصة لاستئناف الدوري في الدرجتين الأولى والثانية.

وأعرب لوزانو عن أمله في معاودة النشاط المحلي في تموز/يوليو وراء أبواب موصدة على أن يخضع اللاعبون إلى فحوصات للكشف عن فيروس كورونا.

وكان رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينيغز طلب من الفيفا عقد اجتماع طارئ من أجل بحث مسألة انشاء صندوق دولي لمساعدة الاتحادات الوطنية التي تضررت بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

يذكر أن نادي كارلوس مانوتشي البيروفي أعلن الثلاثاء بأنه توقف عن دفع رواتب لاعبيه بسبب وباء "كوفيد-19" مستغلاً اجراءات حكومية في ما يتعلق بالطوارئ الصحية، في حين استغنى نادي ديبورتيفو كووبسول من الدرجة الثانية عن جميع العاملين فيه وجهازه الفني.

وأصدرت الحكومة البيروفية قراراً بمنع التجمعات الكبيرة حتى عام 2021 في محاول لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي حصد 480 شخصاً حتى الآن، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام اقامة مباريات الدوري المحلي الكروي من دون جمهور.

وتوقف الدوري البيروفي الذي ضم 20 فريقاً في منتصف أذار/مارس بعد مرور 6 مراحل على بدايته.

