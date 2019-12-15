انتهاء موسم ممفيس ديباي وتأكد غيابه عن يورو 2020

تأكد غياب ممفيس ديباي عن منتخب هولندا في نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل، بعدما كشف ناديه ليون الفرنسي اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال الخسارة أمام رين بهدف نظيف في المرحلة 18 من الدوري المحلي الأحد.

وأفاد ليون في بيان أن ديباي سيغيب "لما لا يقل عن ستة أشهر" للإصابة، وذلك بعدما سبق لمدرب الفريق لويس غارسيا أن أعلن عن احتمال اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وأصيب ديباي في صراع مع لاعب رين المالي هاماري تراوري في الدقيقة 29، لكن تم استبداله مع نهاية الشوط الاول، الأمر الذي دفع غارسيا للتعبير عن خشيته من فداحة اصابة مهاجمه الهولندي صاحب هدف التأهل إلى دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني (2-2) الثلاثاء، علما أن الهولندي هز الشباك في مبارياته الثماني الاخيرة في جميع المسابقات.

وقال غارسيا بعد خسارة فريقه الذي يقبع بالمركز الثامن "سننتظر لنعرف أكثر ولكن الامور لا تبدو جيدة لممفيس. نعتقد انه (الرباط) الصليبي".

وتابع "نأمل في أن نحصل على معلومات مخالفة لما نعتقده، على أمل ألا يكون الأمر بالغ الخطورة".

ولم يخالف المدير الرياضي لليون البرازيلي جونينيو ما قاله غارسيا متحدثا عن "كارثة لأنه اللاعب الاكثر فعالية. هنا لا توجد اي حلول، وفي حال تم تأكيد اصابته، يجب أن ننساه لبقية الموسم".

وتابع لاعب ليون السابق "الامر فعلا مقلق، لأنه أفضل لاعبينا وبات قائد الفريق على أرض الملعب. أنا حزين لأجله".

ويعد ديباي لاعبا مهما في صفوف المنتخب الهولندي حيث نجح في تسجيل ثماني أهداف وتمرير العدد ذاته من الكرات الحاسمة، في رحلة "البرتقالي" الناجحة للتأهل إلى نهائيات بطولة كبرى للمرة الاولى منذ مونديال البرازيل 2014.