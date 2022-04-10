انتهاء موسم رينا مع دورتموند وهوملس يغيب عن مواجهة بايرن

وأصيب رينا (19 عاماً) في العضلات الخلفية لفخذه بعد دقيقة فقط من انطلاق المباراة التي فاز فيها دورتموند على مضيفه شتوتغارت 2-0 الجمعة، ثم خرج باكياً من الملعب.

وأكد الفريق الأصفر الذي يبتعد بفارق تسع نقاط عن بايرن أن لاعبه تعرض لتمزق في الوتر وسيغيب حتى الموسم المقبل.

أما هوملس الذي خرج بين الشوطين، فقال فريقه انه سيغيب "عدة أسابيع" لاصابة بفخذه.

ومن المتوقع أن يغيب عن مواجهة بايرن المقررة في 23 نيسان/ابريل الجاري.

وفي ما يخص إصابة لاعب الوسط محمود داهود الذي خرج أيضاً من الشوط الأول، فهي بحاجة "لمزيد من التدقيق في الأيام المقبلة".

وكان مهاجم دورتموند الهولندي دونييل مالين قد غاب عن مباراة شتوتغارت لاصابة في ساقه.

ولم يسجل هداف الفريق النرويجي إرلينغ هالاند في المباريات الخمس الأخيرة، وهي أطول فترة يصوم فيها عن التهديف مع ناديه الألماني، بيد أنه لعب تمريرة حاسمة لصاحب الثنائية يوليان براندت.

ونفى مدربه ماركو روزه أن يكون هالاند متأثراً بتكهنات انتقاله في نهاية الموسم "لا علاقة لمستقبله بالأمر، ما يعيقه هو قدمه"، في إشارة إلى إصابته.

تابع "ليس من النوع الذي يتناول حبة مهدئة قبل المباراة. لكنه قام بذلك... هو مهاجم عالمي وسنكون سعداء بحال تسجيله مجدداً".