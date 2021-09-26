انتهاء مشوار المغرب في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات عند ربع النهائي من قبل beIN SPORTS September 26, 2021 16:36 انتهى مشوار المنتخب المغربي في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات عند ربع النهائي بخسارته أمام نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل اليوم الأحد. كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات السابق مصادر beIN SPORTS: الكاف يحظر اقرأ التالي آخر الأحداث September 26, 2021 17:03 هدف قاتل يحرم رين من فوز ثانٍ توالياً September 26, 2021 16:36 انتهاء مشوار المغرب في كأس العالم عند ربع النهائي September 26, 2021 16:18 مصادر beIN SPORTS: الكاف يحظر جميع ملاعب السودان September 26, 2021 16:15 خصائص الاستدامة في استاد راس أبو عبود September 26, 2021 12:41 كونكاكاف يوقف نائب رئيس دولة سورينام ويعاقب ناديه September 26, 2021 12:39 سمير نصري يعلن اعتزاله September 26, 2021 12:16 كيروش يعلن عن تشكيلة مصر لمواجهة ليبيريا ودياً September 26, 2021 11:50 اللجنة العليا تطلق مبادرة "كن أنت المستضيف" September 26, 2021 11:44 ديربي الهلال والمريخ خلف أبواب موصدة September 26, 2021 11:40 الترجي بطلاً لكأس السوبر التونسية