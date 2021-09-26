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كرة القدم

انتهاء مشوار المغرب في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات عند ربع النهائي

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انتهى مشوار المنتخب المغربي في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات عند ربع النهائي بخسارته أمام نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل اليوم الأحد.

 


 

كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات
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