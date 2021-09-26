انتهاء مشوار المغرب في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات عند ربع النهائي

من قبل beIN SPORTS September 26, 2021 16:36 انتهى مشوار المنتخب المغربي في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات عند ربع النهائي بخسارته أمام نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل اليوم الأحد.