انتهاء مشوار المدرب بوميل مع كوت ديفوار

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد أن "عقد السيد باتريس بوميل، مدرب المنتخب الوطني الأول، وصل إلى نهايته في 6 نيسان/أبريل 2022 بعد 24 شهرًا".

وصل بوميل إلى رأس الجهاز الفني للـ"فيلة" في 4 آذار/مارس 2020، وخرج من الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا في كانون الثاني/يناير الفائت بركلات الترجيح أمام مصر، كما فشل في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

وكان بوميل شغل منصب مساعد المدرب مع مواطنه هيرفيه رينار وحقق معه اللقب القاري مرتين، في 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

ومن غير المتوقع أن يٌعلن اسم خلفه في وقت قريب، لاسيما ليس قبل الانتخابات الرئاسية للاتحاد الإيفواري لكرة القدم المقررة في 23 الشهر الحالي.

تقدّم ستة مرشّحين رسميًا لخوض المعركة، بينهم المهاجم الدولي السابق ديدييه دروغبا. ورغم مكانته الكروية، إلا أنه لن يكون بالضرورة المرشّح الأوفر حظًا بسبب نقص الدعم الكافي من الأندية الإيفوارية.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بين 23 حزيران/يونيو و23 تموز/يوليو 2023.

