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كرة القدم

اليويفا: 8 من 12 مدينة مضيفة تتعهد باستقبال الجماهير في اليورو

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الجمعة أن 8 من 12 مدينة مضيفة لكأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، تعهّدت باستقبال الجماهير بانتظار قرار ميونيخ، روما، بلباو ودبلن.

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وأوضح الاتحاد القاري في بيان أن المدن الأربع المتبقية "لديها حتى 19 نيسان/أبريل لتقديم معلومات إضافية عن خططها، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في التاريخ المحدد"، حيث قد تنقل المباريات إلى مدن أخرى في حال امتناعها عن حضور المتفرجين.
                  
                  
 

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