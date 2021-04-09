اليويفا: 8 من 12 مدينة مضيفة تتعهد باستقبال الجماهير في اليورو

وأوضح الاتحاد القاري في بيان أن المدن الأربع المتبقية "لديها حتى 19 نيسان/أبريل لتقديم معلومات إضافية عن خططها، وسيتم اتخاذ قرار نهائي في التاريخ المحدد"، حيث قد تنقل المباريات إلى مدن أخرى في حال امتناعها عن حضور المتفرجين.





