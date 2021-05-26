اليويفا يغرم إبراهيموفيتش

كما طالبت الهيئة القارية من إبراهيموفيتش (39 عاماً) "بوقف شراكته مع الموقع، خلافًا لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة المباريات والمسابقات".

ووجهت الهيئة الكروية الأوروبية إنذارًا إلى نادي ميلان الذي يلعب "إبرا" في صفوفه، مع غرامة مالية قدرها 25 ألف يورو، بسبب المخالفة التأديبية التي ارتكبها نجمه.

وكانت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أعربت في نيسان/أبريل الماضي عن قلقها من خطر معاقبة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي للعبة، في وقت عاد فيه للتو من اعتزاله الدولي حيث شارك مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022.

وأوضحت الصحيفة وقتها أن الهداف السابق ليوفنتوس وبرشلونة الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي، هو أحد المساهمين في "بيتهارد" منذ العام 2018، وهو موقع مراهنة على الإنترنت مقره مالطا، من خلال شركته "ايه بي"، ما يتعارض مع قواعد الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا).

