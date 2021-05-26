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اليويفا يغرم إبراهيموفيتش

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غرَّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهاجم ميلان الإيطالي ومنتخب السويد لكرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش 50 ألف يورو بسبب "مصلحته المالية في شركة مراهنات".

AFP

كما طالبت الهيئة القارية من إبراهيموفيتش (39 عاماً) "بوقف شراكته مع الموقع، خلافًا لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن نزاهة المباريات والمسابقات".

ووجهت الهيئة الكروية الأوروبية إنذارًا إلى نادي ميلان الذي يلعب "إبرا" في صفوفه، مع غرامة مالية قدرها 25 ألف يورو، بسبب المخالفة التأديبية التي ارتكبها نجمه.

وكانت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية أعربت في نيسان/أبريل الماضي عن قلقها من خطر معاقبة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي للعبة، في وقت عاد فيه للتو من اعتزاله الدولي حيث شارك مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022.

وأوضحت الصحيفة وقتها أن الهداف السابق ليوفنتوس وبرشلونة الاسباني ومانشستر يونايتد الانكليزي، هو أحد المساهمين في "بيتهارد" منذ العام 2018، وهو موقع مراهنة على الإنترنت مقره مالطا، من خلال شركته "ايه بي"، ما يتعارض مع قواعد الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا).
 

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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