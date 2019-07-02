الياباني نيشينو مدرباً لمنتخب تايلاند

وجاء في بيان الاتحاد التايلاندي الاثنين "وافق أكيرا نيشينو أن يكون مدربا لمنتخبي تايلاند الأول وتحت 23 عاما، للمنافسة في عدة بطولات هامة".

وسيتولى نيشينو (64 عاما) تدريب منتخب "شانغسوك" (فيلة الحرب) في التصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2022 في قطر.

كما سيتولى نيشينو أيضا تدريب المنتخب الأولمبي في ألعاب جنوب شرق آسيا في وقت لاحق هذه السنة في الفيليبين وفي كأس آسيا العام المقبل.

وسيعقد الاتحاد التايلاندي مؤتمرا صحافيا مع نيشينو قريبا، بحسب المتحدث باسمه باتيت سوفافونغسي الذي لم يرد على أسئلة حول مدة عقد نيشينو وقيمته.

وافترق الاتحاد عن مدربه السابق سوروساك يودياردثاي بعد مستوى متواضع في كأس الملك في تايلاند الشهر الماضي.

وقبل تعيين سوروساك، كانت تايلاند قد أقالت الصربي ميلوفان رافياتش اثر الخسارة المذلة أمام الهند 1-4 في كأس آسيا مطلع العام الجاري في الإمارات.

