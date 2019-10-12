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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الولايات المتحدة تقسو على كوبا

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سجل المهاجم ويستون مكيني أسرع ثلاثية في تاريخ المنتخب الأميركي لكرة القدم خلال فوز ساحق 7-صفر على كوبا ضمن منافسات المجموعة الأولى لحساب دوري الأمم لمنطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في واشنطن الليلة الماضية.

AFP

وسجل مهاجم شالكه الهدف الأول بعد 30 ثانية من البداية وأضاف هدفه الثاني بعد أربع دقائق ثم أكمل الثلاثية بحلول الدقيقة 13.  

وتقدمت الولايات المتحدة 6-صفر في الشوط الأول بعد أن عادل جوردان موريس الرقم القياسي الوطني بتقديم ثلاثة تمريرات حاسمة.  

وشارك موريس في التسجيل بجانب جوشوا سارجنت وداريو راموس.  

وخرج مكيني وموريس بين الشوطين بينما أحرز القائد كريستيان بوليسيتش الهدف السابع من ركلة جزاء في الدقيقة 62.  

وضمن المجموعة الثانية حقق المنتخب المكسيكي فوزاً باهراً على برمودا بخمسة أهداف لهدف.

وسجّل للمكسيك كل من كارلوس أنتونا (25) وخوسيه خوان ماسياس (45+2 و54) وهيرفينغ لوزانو (60) وهكتور هيريرا (71) في حين وقّع ويلس (57) هدف برمودا الوحيد. 
 

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