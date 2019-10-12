الولايات المتحدة تقسو على كوبا

وسجل مهاجم شالكه الهدف الأول بعد 30 ثانية من البداية وأضاف هدفه الثاني بعد أربع دقائق ثم أكمل الثلاثية بحلول الدقيقة 13.

وتقدمت الولايات المتحدة 6-صفر في الشوط الأول بعد أن عادل جوردان موريس الرقم القياسي الوطني بتقديم ثلاثة تمريرات حاسمة.

وشارك موريس في التسجيل بجانب جوشوا سارجنت وداريو راموس.

وخرج مكيني وموريس بين الشوطين بينما أحرز القائد كريستيان بوليسيتش الهدف السابع من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وضمن المجموعة الثانية حقق المنتخب المكسيكي فوزاً باهراً على برمودا بخمسة أهداف لهدف.

وسجّل للمكسيك كل من كارلوس أنتونا (25) وخوسيه خوان ماسياس (45+2 و54) وهيرفينغ لوزانو (60) وهكتور هيريرا (71) في حين وقّع ويلس (57) هدف برمودا الوحيد.

