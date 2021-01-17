الوحدة الإماراتي يتعاقد مع السوري عمر خريبين



وذكر الوحدة في حسابه على تويتر أنّ النادي الإماراتي: "تعاقد مع المحترف السوري عمر خريبين لمدة موسمين ونصف الموسم".



وسيعود خريبين (27 عاماً) إلى الدوري الإماراتي بعدما سبق أن لعب للظفرة موسم 2016-2017، قبل أن ينتقل إلى الهلال.



وكان الهلال أعلن الخميس فك ارتباطه بخرينبين قبل انتهاء عقده في حزيران/يونيو 2021.



وفاز خربين مع الهلال بالعديد من الألقاب المحلية وقاده إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017.



وحصل عام 2017 على لقب هدّاف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة ليصبح أول لاعب سوري يفوز بهذا اللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.