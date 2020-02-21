الوحدات يحتفظ بلقب درع الأردن

وأنهى الوحدات الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما السنغالي عبد العزيز نداي (41) وأحمد سمير (43)، وأهدر له يزن ثلجي ركلة جزاء تصدى لها الحارس عبدالله الزعبي في الدقيقة 63، قبل أن يقلص البديل محمد الزعبي الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحافظ الوحدات على اللقب الذي توج به في النسخة الأخيرة عام 2017 على حساب الجزيرة 2-صفر، ورفع غلته في المسابقة إلى 10 ألقاب معززاً رقمه القياسي بها، وحارماً الرمثا من لقبه السادس.

وبلغ الوحدات المباراة النهائية بفوزه على شباب الأردن 2-صفر، فيما تأهل الرمثا بفوزه على الصريح 2-1 في الدور نصف النهائي.







