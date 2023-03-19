الوحدات يتعاقد مع المدرب البوسني نيستروفيتش

وأوضح النادي في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه الإعلان عن الجهاز المعاون خلال 48 ساعة.

وحسب أجندة الموسم الكروي الجديد سيكون أول اختبار رسمي للمدرب البوسني مواجهة الغريم التقليدي الفيصلي في الكأس السوبر ذهاباً واياباً يومي 21 و28 تموز/يوليو القادم.

وأشرف على تدريب الوحدات في الموسم الماضي ثلاثة مدربين بينهما اثنان محليان هما رائد العساف ورأفت علي، والفرنسي ديديه غوميس الذي توج معه بطلاً للكأس المحلية على حساب العقبة وحل وصيفاً في الدوري بفارق نقطة عن الفيصلي المتوج باللقب.

وسبق لنيستروفيتش أن أشرف على تدريب فريقي العربي (2017-2018 و2019-2020) وكاظمة (2021-2022) الكويتيين.

