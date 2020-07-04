الهولندي شنايدر يلمّح لعودته عن الاعتزال (تقارير)



وبحسب قناة "آر تي في أوترخت" المحلية، تجمع نحو 75 شخصاً ترحيباً بشنايدر لدى وصوله إلى مقر نادي بداياته في مدينة أوندييب الهولندية، حاملين قميصاً لنادي أوتريخت (المدينة حيث ولد)، كتب عليه اسم اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً.



وهتف المشجعون مطالبين شنايدر بـ"التوقيع" على القميص إيذاناً بعودته إلى المستطيل الأخضر، ليرد عليهم بأنه "بالتأكيد" سيفكّر بالموضوع.



ونقلت وسائل الإعلام عن شنايدر قوله إنّه تحدث "بالفعل" الى المدير الرياضي لأوتريخت خوردي زويدام.

وأكد الأخير في تصريحات للقناة الهولندية العامة "أن أو أس" حصول تواصل مع شنايدر، وأن الطرفين تطرقا "إلى موضوع عودة محتملة".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعبه، أمام ويسلي الآن الوقت لكي يقرر" ما إذا كان يرغب في العودة، مشيراً إلى أنه "في وضع بدني لائق ومتحمس، وبالتأكيد سيكون ذلك مثيراً للاهتمام بالنسبة إلى نادي أوتريخت".

وفي حال أقدم شنايدر على هذه الخطوة، سيكرّر ما قام به زميله السابق في المنتخب البرتقالي المخضرم أريين روبن الذي أعلن نادي غرونينغن الأسبوع الماضي، أنّه سيعود إلى الملاعب التي تركها في العام الماضي، للدفاع عن ألوانه في سن السادسة والثلاثين.

وخاض شنايدر مباراته الأخيرة مع الغرافة القطري في كانون الأول/ديسمبر 2018، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب، وصولاً إلى الاعتزال رسمياً.