الهلال السعودي يمدد عقد البريك حتى عام 2025 December 24, 2021 21:55 أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الجمعة عن تمديد عقد لاعبه محمد البريك حتى عام 2025. AFP ✍🏻 البريك هلاليًا حتّى 2025 😍💙#الهلال#البريك_هلالي pic.twitter.com/wJm7NQbosV — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 24, 2021 ميركاتو دوري أبطال آسيا الهلال السعودي السابق مانيه ومندي يقودان السنغال في اقرأ التالي لائحة أولية للمنتخب التونسي اس اقرأ آخر الأحداث December 24, 2021 22:10 لائحة أولية للمنتخب التونسي استعداداً للـ"كان" December 24, 2021 21:57 رودجرز يقر بوجود صعوبات December 24, 2021 21:55 الهلال السعودي يمدد عقد البريك حتى عام 2025 December 24, 2021 21:53 نادي قطر يفوز على الريان December 24, 2021 21:40 مانيه ومندي يقودان السنغال في كأس أمم إفريقيا December 24, 2021 17:56 اختتام النسخة الثالثة من مهرجان الشباب 2021 December 24, 2021 16:27 ياسين براهيمي مع المنتخب الجزائري في الـ"كان" December 24, 2021 15:32 عائق جديد يضرب استعدادات المنتخبات المشاركة بالكان December 24, 2021 14:32 محادثات مع مورينيو لتدريب منتخب نيجيريا December 24, 2021 14:31 أتلتيكو مدريد يحتفل بسيميوني