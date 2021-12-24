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كرة القدم

الهلال السعودي يمدد عقد البريك حتى عام 2025

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الجمعة عن تمديد عقد لاعبه محمد البريك حتى عام 2025.

AFP


 

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