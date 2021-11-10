النصر يقيل مدربه البرتغالي إيمانويل

وقال النصر في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بدرو ايمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق، وسيتولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد".

وكانت إدارة النصر تعاقدت مع المدرب ايمانويل خلفاً للبرازيلي مانو مينيزيس، وأشرف على الفريق في 5 مباريات فقط، اثنتان في دوري أبطال آسيا وثلاث مباريات في الدوري، ولم يحقق خلالها سوى فوز وحيد على الوحدة الإماراتي، قبل أن يخسر في نصف النهائي الآسيوي أمام الهلال، ومن ثم خسر أمام الاتفاق والشباب في الدوري مقابل التعادل أمام الفيحاء.