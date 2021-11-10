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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

النصر يقيل مدربه البرتغالي إيمانويل

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أعلن نادي النصر السعودي إقالة مدربه البرتغالي بدرو إيمانويل الأربعاء وكلف البرازيلي مارسيلو سالازار بدلاً منه مؤقتاً بانتظار تعيين مدرب جديد.

AFP

وقال النصر في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بدرو ايمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق، وسيتولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيا حتى الإعلان عن المدرب الجديد".

وكانت إدارة النصر تعاقدت مع المدرب ايمانويل خلفاً للبرازيلي مانو مينيزيس، وأشرف على الفريق في 5 مباريات فقط، اثنتان في دوري أبطال آسيا وثلاث مباريات في الدوري، ولم يحقق خلالها سوى فوز وحيد على الوحدة الإماراتي، قبل أن يخسر في نصف النهائي الآسيوي أمام الهلال، ومن ثم خسر أمام الاتفاق والشباب في الدوري مقابل التعادل أمام الفيحاء.

النصر السعودي
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