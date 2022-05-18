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النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ يعلن اعتزاله اللعب دولياً

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أعلن نجم المنتخب الغابوني لكرة القدم بيير إيميريك أوباميانغ اليوم الأربعاء اعتزاله اللعب دوليًا.

Reuters

وجاء الإعلان عن النبأ من خلال بيان نُشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الغابوني لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأنهى أوباميانغ (32 عاما) مسيرته الدولية، التي امتدت 13 عاما، بعد 72 مباراة مع الغابون سجل خلالها 30 هدفا.

وبذلك لن يخوض قائد المنتخب الغابوني منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيكتفي أوباميانغ بمواصلة مشواره مع برشلونة الإسباني الباحث عن استعادة أمجاده المحلية والقارية.

يذكر أنّ الغابوني تقمّص ألوان العديد من الأندية الأوروبية العريقة على غرار سانت إيتيان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الإنكليزي قبل أن يحطّ الرحال في برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

برشلونة بيير إيميريك أوباميانغ المنتخب الغابوني
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