النجمة اللبناني يعين المصري عبد العظيم مدرباً

وقال النادي في بيان نشره في حسابه على موقع فيسبوك "تعلن إدارة نادي النجمة الرياضي تعاقدها مع المدير الفني المصري محمد عبد العظيم الملقب (عظيمة) لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف البيان "عبد العظيم عمل في ألمانيا كمحاضر لدى الاتحاد الألماني وتولى الإدارة الفنية لعدة فرق أردنية وبحرينية وكويتية وعمانية وكان آخرها تتويجه الموسم المنقضي ببطولة الدوري والكأس العماني مع نادي ظفار".

وأشار أيضاً إلى أن "عبد العظيم عمل أيضاً كمدرب عام أساسي إلى جانب المدير الفني السابق لنادي النجمة عبد العزيز عبد الشافي (زيزو) في تدريب نادي القرن الإفريقي النادي الأهلي المصري عام 2015 ليكمل بعدها مدرباً عاماً للفريق بعد تولي الهولندي مارتن يول القيادة الفنية، بالإضافة إلى إشرافه على قطاع الناشئين والشباب في النادي المصري. كما تولى عبد العظيم تدريب منتخب الأردن ومنتخب عمان للشباب".

ويلتقي النجمة ودياً مع القوة الجوية العراقي الأحد المقبل في بيروت تحضيراً لمواجهة الترجي التونسي في بطولة الأندية العربية، على أن يفتتح الدوري المحلي بمواجهة القمة التقليدية ضد غريمه الأنصار في 20 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأقال النجمة جرايا بسبب "تجاوزات عديدة نتج عنها سلوك مريب هدفه عرقلة تدعيم الفريق الأول، خصوصاً بعد اكتشاف اتفاقه مع أحد الأندية الخليجية منذ حوالي الشهرين على أن يعقد مؤتمر صحافي قريب لإطلاع الرأي العام على جميع المعطيات" بحسب ما أفاد في أوائل الشهر الحالي.

وكان جرايا مطلباً من جمهور النادي صاحب الشعبية الكبيرة بعدما قاده لمدة شهر في العام الماضي خلال التصفيات المؤهلة إلى الدور الأول لبطولة الأندية العربية والتي اجريت في مدينة جدة السعودية، حيث تصدر مجموعته أمام الفيصلي السعودي والافريقي التونسي والوئام الموريتاني.

