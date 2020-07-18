"الميستر" جيسوس يغادر فلامينغو ويعود للبرتغال

وقاد جيسوس (65 عاماً) الفريق البرازيلي لخوض نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2019™ أمام ليفربول الإنكليزي، الذي توج باللقب عقب فوزه بهدف دون رد بعد التمديد على أرضية استاد خليفة الدولي.

وقاد المدرب البرتغالي فريق فلامينغو للتتويج بـ5 ألقاب في عام واحد لعل أهمها كوبا ليبرتادوريس في عام 2019.

ورحب فريق بنفيكا بعودة "الميستر"، الذي أشرف على تدريبه لمدة 6 مواسم، قائلاً "مرحباً بك في منزلك".

Bem-vindo, JJ! — SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2020

وتوّج جيسوس مع بنفيكا بالدوري البرتغالي في 3 مناسبات وكأس البرتغال في مناسبة واحدة وكأس الرابطة المحلية (5 مرات) وخسر مرتين، 2013 و2014، نهائي مسابقة الـ"يوروباليغ".

