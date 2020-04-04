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كرة القدم

الموسم الكروي ينطلق في طاجيكستان رغم خطر فيروس كورونا

انطلق موسم كرة القدم في طاجيكستان السبت على الرغم من المحاولات لاحتواء فيروس كورونا المستجد، في وقت تشهد فيه الدوريات في مختلف أنحاء العالم توقفا شبه كامل.

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وأقيمت السبت مباراة كأس السوبر المحلية خلف أبواب موصدة وانتهت بفوز الاستقلال على خوجند بهدفين مقابل هدف واحد في العاصمة دوشانبي.

وفي نهاية المباراة تم العناق والمصافحة بين مختلف لاعبي الفريقين، قبل أن يرفع الفائز كأس البطولة في مدرجات خاوية.

وطاجيكستان هي دولة متواضعة الإمكانيات في وسط آسيا تضم 9 ملايين نسمة ولم تعلن حتى الآن رسميا عن أي إصابة بفيروس كورونا الذي تخطى المليون إصابة حول العالم وأكثر من ستين ألف ضحية.

وكانت السلطات المحلية أشرفت على احتفالات النوروز في أول أيام الربيع حيث شهدت مشاركة الآلاف من الأشخاص في مختلف أرجاء البلاد.

وشوهد زعيم البلاد إيمومالي رخمون يلتقط الصور مع سيدات ارتدين اللباس التقليدي في وقت يدعو فيه زعماء العالم اعتماد التباعد الاجتماعي.

وتوقفت معظم الدوريات حول العالم منتصف الشهر الماضي ولم يتم تحديد موعد لاستعادة النشاط.

وحده الدوري البيلاروسي ظل ناشطا في الفترة الاخيرة واستقطب اهتماما عالميا علما بأن المباريات اقيمت بحضور الجمهور.
 

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