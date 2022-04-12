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دوري أبطال آسيا
كرة القدم

المهاجم الدولي السعودي صالح الشهري يخضع لجراحة في فنلندا

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أعلن نادي الهلال السعودي مغادرة مهاجمه الدولي صالح الشهري إلى فنلندا الثلاثاء لإجراء جراحة بعد إصابته بقطع في وتر قدمه، ما سيبعده فترة طويلة عن الملاعب ويبخّر أحلامه بالمشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وقال الهلال عبر حسابه في تويتر إن الشهري "يجري فحصاً الأربعاء، تحت إشراف الطبيب لاسي ليمباينن" على أن "يجري عملية جراحية الخميس بعد إصابته بقطع في الوتر" ثم يعود إلى العاصمة الرياض الأحد المقبل.

وكان الشهري (28 عاماً) قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الهلال في مباراة الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال آسيا. وبعد أن سجل هدف التقدم من ركلة جزاء مبكرة، خرج متأثراً بالإصابة عند الدقيقة 33 من المباراة التي انتهت بفوز الهلال حامل اللقب 2-1.

وكان الكشف الطبي المبدئي الذي خضع له الشهري أظهر ابتعاده لأشهر طويلة عن الملاعب، ما يُعد صفعة كبيرة لآماله بالمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم حيث وقع "الأخضر" بمجموعة قوية تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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