المنتخب السعودي يواصل استعداداته لكأس العالم FIFA قطر 2022™

ويستعد "الأخضر" لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني إيرفي رونار.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب سلمان الفرج في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء، كما شارك اللاعب زكريا هوساوي في التدريبات الجماعية بعد انتظامه لمعسكر الأخضر. فيما اكتفى اللاعب صالح الشهري بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في الفخذ.

ويواصل"الأخضر" الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على "ملعب قصر الإمارات".

