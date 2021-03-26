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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
كرة القدم

المنتخب الإيفواري يلحق بركب المتأهلين لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

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بلغ المنتخب الإيفواري نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بفوزه خارج ملعبه على النيجر 3-صفر اليوم الجمعة.

AFP


حسم المنتخب الإيفواري تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، عن المجموعة الحادية عشرة بفوزه خارج ملعبه على النيجر 3-صفر بفضل مدافع توتنهام الإنكليزي سيرج أورييه الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 25، ثم مرّر كرتي الهدفين الآخرين لماكس غرادل (34) وويلفريد كانون (60).

وقبل جولة على نهاية التصفيات، رفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث عن مدغشقر الثالثة وحسم بالتالي تأهله نتيجة المواجهتين المباشرتين مع الأخيرة (فوز وتعادل).

وتراجعت مدغشقر إلى المركز الثالث لمصلحة إثيوبيا بفارق نقطتين نتيجة خسارتها الجمعة أمام الأخيرة برباعية نظيفة، لتكون الجولة الأخيرة حاسمة من أجل تحديد صاحب البطاقة الثانية حيث تلعب إثيوبيا في ضيافة كوت ديفوار ومدغشقر مع النيجر في 30 الشهر الحالي.

الكونغو على أعتاب التأهل

كانت الكونغو بحاجة إلى النقاط الثلاث من مباراتها مع السنغال لكي تلحق بها إلى النهائيات وتنال البطاقة الثانية في المجموعة التاسعة، لكنها اكتفت بالتعادل السلبي في برازافيل.

وبعدما أوقفت مسلسل انتصارات ساديو مانيه ورفاقه في المنتخب السنغالي في هذه المجموعة عند أربع مباريات، تأمل الكونغو أن تحسم تأهلها في الجولة الأخيرة على ملعب منافستها على البطاقة الثانية غينيا بيساو التي فازت الجمعة على إسواتيني 3-1 وباتت على بعد نقطتين من الوصافة.

وفي المجموعة السادسة حقق منتخب الرأس الأخضر فوزاً مفاجئاً على الكاميرون بثلاثة أهداف لهدف.
 

النيجر سيرج أورييه المنتخب الإيفواري الكونغو تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021
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