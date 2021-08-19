المنتخب الإماراتي يفوز على تاهيتي في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

August 19, 2021 16:44 فاز المنتخب الإماراتي على تاهيتي 4-3 بعد التمديد اليوم الخميس في مستهل مشاركته في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية روسيا 2021.