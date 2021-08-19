المنتخب الإماراتي يفوز على تاهيتي في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية August 19, 2021 16:44 فاز المنتخب الإماراتي على تاهيتي 4-3 بعد التمديد اليوم الخميس في مستهل مشاركته في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية روسيا 2021. twitter/@fatma_samoura كأس العالم لكرة القدم الشاطئية السابق عروض قيّمة لانطلاقة مميزة! اقرأ التالي جوائز الاتحاد الأوروبي: جورجين اقرأ آخر الأحداث August 19, 2021 20:39 أتلتيكو مدريد يضمّ حارس مرمى موناكو إلى صفوفه August 19, 2021 20:27 ابنتا مارادونا تنفيان تهمة مضايقة محامي والدهما August 19, 2021 19:22 تقارير تؤكد انتقال أوديغارد من ريال إلى أرسنال August 19, 2021 19:02 آخر أخبار مشاركة ميسي في مواجهة بريست August 19, 2021 17:33 الإعلان عن قائمة المرشّحين لجائزة أفضل لاعب أوروبي August 19, 2021 17:19 بينيديتو من مرسيليا إلى إلتشي على سبيل الإعارة August 19, 2021 16:44 المنتخب الإماراتي يفوز على تاهيتي August 19, 2021 15:37 ميسي في المران الجماعي للفريق الباريسي August 19, 2021 15:31 تقارير - ليفاندوفسكي يرغب في مغادرة بايرن ميونيخ August 19, 2021 15:03 انتقال نادر! بيدرو من روما إلى لاتسيو