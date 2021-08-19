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كرة القدم

المنتخب الإماراتي يفوز على تاهيتي في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

فاز المنتخب الإماراتي على تاهيتي 4-3 بعد التمديد اليوم الخميس في مستهل مشاركته في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية روسيا 2021.

twitter/@fatma_samoura


 

كأس العالم لكرة القدم الشاطئية
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