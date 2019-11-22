

انضمت جنوب إفريقيا إلى كل من مصر وكوت ديفوار ليكتمل عدد المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو بالنسبة لقارة إفريقيا، وذلك عقب إحرازها المركز الثالث على حساب غانا بفضل ركلات الترجيح.

ولم يتبق الكثير من المقاعد الشاغرة للحاق بالمنتخبات المتأهلة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية للرجال 2020 في منافسات الساحرة المستديرة بعدما عرفت أسماء ثمانية منتخبات أضيفت إلى البلد المستضيف من أصل 16 منتخباً.

وحتى اللحظة لم يضمن أي منتخب عربي فرصة التواجد في الألعاب الأولمبية الصيفية لكرة القدم باستثناء منتخب الفراعنة بانتظار اكتمال التصفيات في قارة آسيا التي ستقام بطولتها في تايلاند بداية سنة 2020.

وسيتأهل ثلاثة منتخبات من آسيا تضاف إلى اليابان المستضيفة وكذلك ستعرف هوية فريقين من أميركا الجنوبية ومثلهما من تصفيات الكونكاكاف.