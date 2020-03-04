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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

المنافسات الرياضية في إيطاليا دون حضور جماهيري

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أفاد مراسل beIN SPORTS أن الحكومة الإيطالية قررت اليوم الأربعاء إقامة كل المنافسات الرياضية دون حضور الجماهير لمدة شهر (إلى يوم 3 أبريل/نيسان).

REUTERS

وكانت الحكومة الإيطالية تدرس مشروع قرار يقضي بإقامة كل النشاطات الرياضية من دون جمهور طيلة شهر آذار/مارس الحالي، وبحسب المعلومات فإن "ليغا كالتشو" تنتظر هذا الإعلان الحكومي كي تحسم أمرها وتحدد مواعيد المباريات. 

وتم تأجيل مواجهة الإياب بين نابولي وضيفه إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا المقررة غداً الخميس وكانت الرّابطة الإيطاليّة قد أجلت أيضاً مباراة يوفنتوس وضيفـه ميلان، في ذات المسابقة. 

ووضع نادي يوفنتوس الإيطالي الأحد الماضي فريقه لما دون 23 سنة تحت الحجر الصحي بسبب مخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا للاعبيه بعد مواجهة فريق بيانيزي الذي تمّ تشخيص حالات إصابة بين صفوفه.

وجاءت هذه القرارات وسط مخاوف من ارتفاع حاد في عدد الوفيات، جراء انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

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