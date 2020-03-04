المنافسات الرياضية في إيطاليا دون حضور جماهيري

وكانت الحكومة الإيطالية تدرس مشروع قرار يقضي بإقامة كل النشاطات الرياضية من دون جمهور طيلة شهر آذار/مارس الحالي، وبحسب المعلومات فإن "ليغا كالتشو" تنتظر هذا الإعلان الحكومي كي تحسم أمرها وتحدد مواعيد المباريات.

وتم تأجيل مواجهة الإياب بين نابولي وضيفه إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا المقررة غداً الخميس وكانت الرّابطة الإيطاليّة قد أجلت أيضاً مباراة يوفنتوس وضيفـه ميلان، في ذات المسابقة.

ووضع نادي يوفنتوس الإيطالي الأحد الماضي فريقه لما دون 23 سنة تحت الحجر الصحي بسبب مخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا للاعبيه بعد مواجهة فريق بيانيزي الذي تمّ تشخيص حالات إصابة بين صفوفه.

وجاءت هذه القرارات وسط مخاوف من ارتفاع حاد في عدد الوفيات، جراء انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.