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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

"الملك كازو" يعلن استمراره في الملاعب في عمر الـ55

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أعلن أسطورة كرة القدم الياباني كازويوشي ميورا الملقب ب"الملك كازو" عودته إلى الملاعب بعمر الخامسة والخمسين الاحد.

Reuters

وأكد اللاعب أنه توصل إلى اتفاق للعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز الذي يلعب في مصاف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني والذي يشرف على تدريبه شقيقه الأكبر.

وقال ميورا لوسائل الإعلام المحلية: "الفريق متفق بنسبة مئة في المئة مع رغباتي" مشيراً إلى رغبته في الاستمرار باللعب حتى بلوغه الستين من عمره.

وكان ميورا عزز رقمه القياسي كاللاعب الأكبر سناً في اليابان عندما دافع عن الوان يوكوهاما أف سي في دوري الدرجة الأولى في بلاده، لكن اكتفى بخوض دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي انهى الموسم في المركز الأخير.

كان ميورا الذي سيبلغ الخامسة والخمسين في شباط/فبراير المقبل، من أشهر اللاعبين الاسيويين في التسعينيات من القرن الماضي، وقد بدأ مسيرته في صفوف نادي سانتوس البرازيلي الشهير عام 1986.

وعلى الصعيد الدولي خاض ميورا 89 مباراة مع المنتخب الياباني سجل خلالها 55 هدفاً.
 

كازويوشي ميورا
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