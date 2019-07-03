المكسيك في نهائي الكأس الذهبية 2019

وكانت هايتي التي فجرت مفاجأة في ربع النهائي بقلب تأخرها أمام كندا صفر-2 إلى فوز تاريخي 3-2، في طريقها لحصد مفاجأة ثانية من خلال دفاعها المحكم أمام الهجوم المكسيكي.

لكن بعد فرضها الوقت الإضافي على منتخب "إل تري"، حصل الأخير على ركلة جزاء بعد عرقلة راوول خيمينيز، اعترض عليها الفريق الخاسر وترجمها مهاجم ولفرهامبتون الانكليزي بنجاح مسجلاً هدفه الخامس في النهائيات (93).

ولم يختبر حارس المكسيك غييرمو أوتشوا كثيراً في المباراة، بيد أن ركلة حرة خطيرة في الدقيقة 119 سددها ميكايل كانتافي ارتدت من العارضة.

وتلاقي المكسيك التي خرجت من نصف نهائي 2017 أمام جامايكا، الفائز من مواجهة الولايات المتحدة حاملة اللقب وجامايكا الاربعاء في ناشفيل، فيما يقام النهائي الأحد على ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو.

وتملك المكسيك 10 ألقاب في رصيدها مقابل 6 للولايات المتحدة، ووحدها كندا توجت خارج النادي الثنائي في عامي 1985 و2000.