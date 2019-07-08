المكسيك تحرز الكأس الذهبية للمرة الثامنة

وسجل جيوفاني دوس سانتوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.

وتابعت المكسيك بالتالي تفوقها على الولايات المتحدة، فمن أصل ستة لقاءات في مباريات نهائية في هذه البطولة، حسم المنتخب الأول اللقب في صالحه خمس مرات.

وكان المنتخب الأميركي يسعى إلى أن تكون فرحة الكرة الأميركية مضاعفة وذلك بعد ساعات من تتويج منتخب السيدات بطلا للعالم بفوزه على هولندا بهدفين نظيفين في ليون الفرنسية، لكن ذلك لم يحصل.

وكان المنتخب الأميركي الأفضل لا سيما في الشوط الأول وأهدر مهاجمه جوزيه ألتيدور انفرادا بحارس مرمى المكسيك غييرمو أوتشوا في الدقيقة السابعة، ولم ينجح أيضا الجناح كريستيان بوليسيك المنتقل الى تشيلسي الإنكليزي في استغلال فرص أخرى قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وظن أرون لونغ بانه افتتح التسجيل للمنتخب الأميركي عندما تطاول لكرة برأسه من ركلة ركنية لكن قائد المكسيك أندريس غواردادو أنقذ محاولته قبل أن تجتاز خط المرمى (53).

ثم دانت السيطرة للمكسيك بعد وذلك، وبعد أن أهدر كل من غواردادو (54) ورودولفو بيتزارو (58) وخيسوس غاياردو (69)، نجح دوس سانتوس في تسديد كرة بيسراه داخل الشباك (73) بعد مجهود فردي من بيتزارو على الجناح الأيمن وتمريرة ذكية بالكعب من راوول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنكليزي.

يذكر أنه منذ استحداث الكأس الذهبية عام 1991، تبادل منتخبا المكسيك والولايات المتحدة إحراز اللقب باستثناء عام 2000 عندما حققت كندا المفاجأة.