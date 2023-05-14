المغرب يتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً

من قبل beIN SPORTS May 14, 2023 18:39 تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً بفوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.