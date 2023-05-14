المغرب يتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً من قبل beIN SPORTS May 14, 2023 18:39 تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً بفوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وضرب المنتخب المغربي موعداً مع نظيره منتخب السنغال في المشهد الختامي للبطولة. منتخب مالي منتخب المغرب السابق المعلّقون لأبرز مباريات الأسبو اقرأ التالي السنغال إلى نهائي كأس أمم إفري اقرأ - آخر الأحداث May 14, 2023 23:32 تشافي: "نستحق هذا اللقب" May 14, 2023 23:19 لاعبو برشلونة يحتفلون وجماهير إسبانيول تنغص الفرحة May 14, 2023 22:59 مونزا يُحرج نابولي البطل ويوفنتوس يعزز وصافته May 14, 2023 22:40 برشلونة يتوّج بلقب الدوري الإسباني May 14, 2023 21:56 مارسيليا يستعيد توازنه May 14, 2023 21:53 عودة غير موفقة لبوغبا May 14, 2023 20:21 نادي الشمال ينجح في البقاء بدوري نجوم قطر May 14, 2023 20:07 فاينورد يحرز لقب الدوري الهولندي May 14, 2023 19:35 السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً May 14, 2023 19:31 خسارة مدوّية لآرسنال أمام برايتون