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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

المغرب يتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً

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تأهل المنتخب المغربي إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً بفوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وضرب المنتخب المغربي موعداً مع نظيره منتخب السنغال في المشهد الختامي للبطولة.

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