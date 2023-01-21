المغربي أشرف حكيمي أفضل رياضي عربي لعام 2022

من قبل beIN SPORTS January 21, 2023 20:29 نال الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السبت جائزة أفضل رياضي عربي لعام 2022 ضمن حفل توزيع جوائز "جوي أواردز" في الرياض.