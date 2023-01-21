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كرة القدم

المغربي أشرف حكيمي أفضل رياضي عربي لعام 2022

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نال الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السبت جائزة أفضل رياضي عربي لعام 2022 ضمن حفل توزيع جوائز "جوي أواردز" في الرياض.

Reuters
باريس سان جيرمان أشرف حكيمي
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