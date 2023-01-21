المغربي أشرف حكيمي أفضل رياضي عربي لعام 2022 من قبل beIN SPORTS January 21, 2023 20:29 نال الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السبت جائزة أفضل رياضي عربي لعام 2022 ضمن حفل توزيع جوائز "جوي أواردز" في الرياض. Reuters باريس سان جيرمان أشرف حكيمي السابق الرجاء يحسم القمّة أمام الجيش اقرأ التالي الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثي اقرأ - آخر الأحداث January 21, 2023 23:10 فوز ثمين لإشبيلية على قاديش January 21, 2023 22:19 الجزائر تختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة January 21, 2023 22:10 المنتخب الليبي يتغلّب على نظيره الإثيوبي January 21, 2023 21:53 الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية نظيفة January 21, 2023 20:51 أتليتيكو مدريد يكرم وفادة بلد الوليد بثلاثية January 21, 2023 20:29 المغربي أشرف حكيمي أفضل رياضي عربي لعام 2022 January 21, 2023 20:23 نابولي يعزّز صدارته للدوري الإيطالي January 21, 2023 19:37 ليون يبلغ ثمن نهائي كأس فرنسا باقتدار January 21, 2023 19:15 الرجاء يحسم القمّة أمام الجيش الملكي January 21, 2023 18:31 يوفنتوس يقرّر استئناف الحكم بخصم 15 نقطة من رصيده