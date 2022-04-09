المصري يلحق الخسارة الأولى بالأهلي في الدوري

وسجل التونسي هيثم العيوني هدف الفوز للمصري في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة.

وقدم الأهلي واحدة من أسوأ عروضه في الموسم الحالي، علماً بأنه يستعد لمواجهة ضيفه الرجاء المغربي السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمن المرحلة ذاتها تغلب الزمالك على مستضيفه مصر للمقاصة بهدف نظيف سجله إمام عاشور في الدقيقة 43، فيما قاد الشاب إبراهيم عادل بيراميدز لاقتناص فوز صعب من غزل المحلة.

واحتفظ الأهلي بالصدارة رغم الخسارة برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام الزمالك الثاني بينما جاء بيراميدز في المركز الثالث برصيد 29.

من جانبه رفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.

