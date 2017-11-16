المصري عمرو فهمي أميناً عاماً للكاف

وأوضح الاتحاد الأفريقي في موقعه الرسمي أنه تم تعيين فهمي باقتراح من الرئيس أحمد أحمد "بما يتوافق مع الأحكام القانونية، ووافقت اللجنة التنفيذية على تعيينه خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس 16 نوفمبر 2017 في الرباط" بالمغرب.

يذكر أن عمرو فهمي (34 عاماً) هو نجل مصطفى مراد فهمى الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي والرئيس الحالي للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي (فيفا).

Official: Amr Fahmy is the new CAF General Secretary. pic.twitter.com/dq7Qnfcgwh — CAF (@CAF_Online) November 16, 2017

وكان الاتحاد الأفريقي عين المصري عصام أحمد في هذا المنصب بشكل مؤقت بعد رحيل العمراني.

وعين الغاني انطوني بافو (52 عاماً) نائباً للأمين العام مسؤولاً عن التطوير والمسابقات والمغربي الصادق العلوي (50 عاماً) نائباً للأمين العام مسؤولاً عن الإدارة والأمور المالية.