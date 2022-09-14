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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

المساكني - لا وجود لإصابة في الأربطة المتقاطعة

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أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس فور نهاية تشخيص الإصابة التي تعرض لها لاعب العربي القطري يوسف المساكني بأن الأخير لا يعاني من إصابة على مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة.

AFP

وجاء في بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم: "فور وصوله من قطر منذ قليل يخضع حالياً يوسف المساكني في احدى المصحات الخاصة بتونس للفحوصات الضرورية لتشخيص الإصابة التي تعرض إليها في المباراة التي خاضها مع فريقه البارحة في الدوري القطري. وقد كشفت الفحوصات عدم وجود إصابة على مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة".  

وتوجه المساكني إلى تونس، بعد أن أثارت إصابته في مباراة فريقه العربي أمام أم صلال في الدوري القطري المخاوف حول إمكانية غيابه عن المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان المساكني تعرض لإصابة في ركبته اليمنى في الدقيقة الستين من مواجهة فريقه العربي أمام أم صلال في الجولة السابعة لدوري نجوم قطر، وسط مخاوف جماهير نسور قرطاج من تكرار سيناريو مونديال روسيا الذي تغيّب عنه اللاعب بعد تعرضه لإصابة وقتها قبل النهائيات.
 

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