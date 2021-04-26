المدير الرياضي للايبزيغ يترك منصبه في نهاية الموسم

وقال النادي على موقعه على الإنترنت: "بعد مناقشات متعمقة حول مستقبل مشترك محتمل، اجتمع نادي لايبزيغ والمدير الرياضي ماركوس كرويشه معا لاتخاذ قرار بإنهاء تعاونهما والاتفاق المتبادل على إنهاء العقد الذي يستمر حتى عام 2022".

وأضاف رئيس النادي أوليفر مينتسلاف على الفور "نحن جاهزون لهذا الوضع والموسم المقبل سيكون لدينا دائما هدف التأهل الى مسابقة دوري الأبطال بتشكيلة قوية".

وكان كرويشه خلف في عام 2019 رالف رانغنيك، المهندس الكبير للصعود القوي للايبزيغ الذي انتقل في مدى عقد من الزمن من الدرجة الخامسة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقد يتزامن رحيل كرويشه، بحسب وسائل الإعلام، مع رحيل المدرب ناغلسمان الذي شغل منصب المدير الرياضي أيضًا لمدة عامين والذي يجري حاليًا محادثات للانتقال إلى الإشراف على الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ لخلافة هانزي فليك.

