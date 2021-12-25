المدرب السوري نزار محروس يعود لأربيل مجدداً



وقاد محروس أربيل في موسم 2011-2012 إلى أحد ألقابه الأربعة في المسابقة المحلية، فضلاً عن المركز الثاني في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في الموسم ذاته بعد خسارته أمام الكويت الكويتي برباعية نظيفة على استاد فرانسوا حريري في المباراة النهائية.



واعرب محروس في المؤتمر الصحافي خلال تقديمه لوسائل الإعلام الجمعة عن سعادته بالعودة مجدداً إلى قيادة الفريق الشمالي، وقال "سعيد جداً بالعمل مجدداً هنا وأتطلع إلى نتائج طيبة للفريق وجماهيره".

ويواجه أربيل هذا الموسم مشاكل فنية ومالية وقفت حائلاً أمامه لإبرام العديد من الصفقات، وأدت إلى تراجع مستوياته ونتائجه حيث يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وأقيل محروس، الطامح لانتشال فريقه الجديد القديم من مسلسل خيبة النتائج بتحد جديد لمشواره، من منصبه مدرباً لمنتخب بلاده منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب نتائج "نسور قاسيون" في تصفيات الدور النهائي المؤدية إلى مونديال قطر 2022.