المحلة يزيد معاناة الأهلي بفوز مستحق

سجل هدف فوز غزل المحلة أشرف السيد في الدقيقة 35 رافعاً رصيد فريقه إلى 27 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الاهلي الذي تلقى الخسارة الثانية له هذا الموسم عند 37 نقطة في المركز الثاني.

وأهدر بطل إفريقيا النقطة الثامنة بعد خسارته امام سموحة وتعادله مع الجونة، ليظل فارق النقاط الأربع مع الزمالك المتصدر، حيث لم يستفد من تعادل الاخير 1-1 الاحد مع بيراميدز لتقليص الفارق، وللأهلي مباراتان مؤجلتان.

شوط أول متوسط فنياً، سيطر الأهلي على أغلب فتراته، وإن عاب لاعبوه البطء الشديد في نقل الهجمة وفشلت محاولاتهم في احراز هدف التقدم في ظل التكتل الدفاعي المنظم للاعبي غزل المحلة.

وسدد حسين الشحات (5) وتصدى لها عمرو شعبان وخرجت الى ركنية ثم سدد اللعب ذاته (15) وأبعدها شعبان وشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 35 ومن ركلة حرة غير مباشرة مررها هشام عادل وسددها أشرف السيد تمر من الحائط البشري على يمين محمد الشناوي لتعلن عن هدف التقدم لأصحاب الارض.

حاول لاعبو الأهلي العودة في النتيجة إلا أن هجماتهم افتقدت الفاعلية والخطورة على المرمى، فيما شكلت الهجمات المرتدة للاعبي المحلة خطورة على مرمى الشناوي.

ومن إحداها أنقذ افشه مرماه من هدف محقق في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، بعدما أخرج الكرة من على خط المرمى.

